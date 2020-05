Diocesi: Trapani, il vescovo Fragnelli concluderà il pellegrinaggio tra i santuari mariani

Sabato 30 maggio, alle 17.30, la diocesi di Trapani parteciperà attraverso i media alla preghiera di Papa Francesco in mondovisione dalla Grotta di Lourdes, che si trova in Vaticano. E, alle 19, il vescovo mons. Pietro Maria Fragnelli si recherà nel santuario della Madonna di Trapani, patrona della diocesi, per recitare il rosario, concludendo così un percorso che ogni sabato di maggio lo ha visto pellegrino attraverso i 5 santuari mariani più importanti della diocesi. La preghiera con l’atto di affidamento alla Madonna sarà trasmessa su Facebook.

Intanto, sono iniziati i preparativi per la Messa crismale che, quest’anno, sarà celebrata il 30 maggio, alle 10, ultimo sabato del tempo di Pasqua. Per le normative per il contenimento del contagio da Covid-19 vi parteciperanno soltanto i presbiteri, i diaconi e i seminaristi, il Consiglio diocesano dell’Usmi che riunisce le religiose e il Consiglio pastorale diocesano. I fedeli potranno seguire la celebrazione in diretta attraverso le tv locali o in streaming sui canali Facebook e Youtube della diocesi. Nei giorni scorsi il cerimoniere vescovile e le suore oblate di Maria Vergine di Fatima, che operano in cattedrale, hanno iniziato a predisporre l’olio, donato anche quest’anno dal ceto degli ortolani, e i profumi. Le essenze utilizzate quest’anno sono il bergamotto, prodotto in alcuni terreni confiscati alla ‘ndrangheta e regalato dalla diocesi di Locri-Gerace, e alcune essenze, tra le quali anche il bardo, donate dalle religiose che hanno partecipato lo scorso anno al pellegrinaggio diocesano in Terra Santa.