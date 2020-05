Messa crismale: Messina, l’arcivescovo Accolla la celebrerà in cattedrale il 28 maggio

L’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, presiederà la Messa crismale, giovedì 28 maggio, alle 17.30, nella cattedrale: durante la celebrazione benedirà gli oli e i presbiteri rinnoveranno le promesse della loro ordinazione. “Si tratta di un momento particolarmente importante per la Chiesa locale, chiamata a manifestare la bellezza della comunione in Cristo attorno al suo Pastore – si legge in una nota della diocesi -. La celebrazione si sarebbe dovuta svolgere al mattino del Giovedì Santo, ma era stata rinviata a motivo delle limitazioni legate alla pandemia in corso”.

La Messa si svolgerà osservando le disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus. Quindi, alla celebrazione parteciperà, oltre al vescovo ausiliare e ai sacerdoti, solo una rappresentanza di diaconi, seminaristi, religiosi, religiose e fedeli laici. Tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente potranno unirsi spiritualmente attraverso la diretta della celebrazione che sarà trasmessa da RTP (canali 17, 517 e 646), TCF (canale 113) e nei canali web e social dell’arcidiocesi.