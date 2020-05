Coronavirus Covid-19: Thailandia, la comunità cattolica di Bangkok vicina ai più poveri

Molte parrocchie dell’arcidiocesi di Bangkok, in Thailandia, sono in prima linea nell’aiuto e nell’assistenza ai poveri, colpiti fortemente dagli effetti sociali ed economici della pandemia. Lo rende noto l’agenzia Fides. La Chiesa intitolata a Nostra Signora di Fatima, nell’area di Din Deng a Bangkok, ha attivato un servizio apposito per la distribuzione di cibo. “Chi vuole donare per gli altri porta e depone aiuti alimentari, mentre chi ne ha bisogno può prenderne liberamente”, spiega a Fides padre Daniele Mazza, missionario del Pime a Bangkok. “Il governo sta dando aiuti come riso e piccole somme di denaro alle famiglie bisognose, ma le necessità sono tante. Come Chiesa, stiamo cercando di offrire un supporto per il sostentamento delle famiglie povere”. Un gruppo di giovani della parrocchia ha lanciato una campagna di solidarietà che consente a chiunque la possibilità di donare e, nel contempo, offre a chiunque la possibilità di prendere cibo in qualsiasi momento. Il locale destinato a questo servizio si trova fronte alla chiesa ed è aperto a tutti indipendentemente da religione o fede. In Thailandia la situazione della diffusione del Covid-19 non è così grave come in altri Paesi. Tuttavia, gli effetti sociali ed economici si avvertono ugualmente: “Dato il blocco del turismo, molte persone sono senza lavoro e per ampie fasce della popolazione la situazione è preoccupante”, afferma padre Mazza. In osservanza delle norme stabilite dal governo, la Chiesa thailandese ha dovuto sospendere per un certo periodo tutte le messe e altre attività religiose pubbliche. “Dovremo stare attenti, per un po’ di tempo, a ogni assembramento. Penso che questa esperienza ci abbia insegnato come ci si sente lontani dall’Eucaristia e abbia aumentato la sete dei Sacramenti”, aggiunge padre Mazza, ricordando che “la pandemia ci insegna a non dare nulla per scontato, a trovare il tempo per il Signore e a pregare insieme come famiglia”. La comunità cattolica rappresenta lo 0,58% della popolazione thailandese, con circa 390mila fedeli e 524 chiese, 436 parrocchie e 662 sacerdoti, secondo i dati forniti a Fides dall’Ufficio comunicazioni sociali della Chiesa thailandese. Il Paese ha una popolazione di 69 milioni, in maggioranza buddisti.