Coronavirus Covid-19: “Oltre cinquanta gradini”, e-book con il diario di don Colmegna, gratuito sul sito della Casa della carità

“Un diario quotidiano per accompagnare i giorni difficili di una pandemia che ci ha imposto il distanziamento sociale, ci ha fatto piangere morti, ci ha procurato angosce e paure”. I pensieri di don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità di Milano, sono stati raccolti dalla casa editrice il Saggiatore, che ne ha fatto un e-book, dal titolo “Oltre cinquanta gradini. 13 marzo-3 maggio 2020. Diario di un tempo sospeso: lo sguardo sui più deboli, le angosce di tutti, la speranza per un cambiamento d’epoca”.

Oltre cinquanta giorni di riflessioni, citazioni, preghiere, poesie “mettendo sempre in primo piano – chiarisce l’editore – i più fragili, poveri ed emarginati, e i più sofferenti come anziani e disabili. Parole vissute con uno stile di intimità e amicizia, dove la meditazione su quanto stava accadendo non ha mai smarrito la speranza per un futuro di cambiamento”. Il testo è in diffusione gratuita ed è dedicato alle famiglie dell’associazione “Son Speranza oltre noi”, di cui don Colmegna è tra i fondatori. Son è impegnata a realizzare un progetto di abitare solidale, ispirato al “dopo di noi”, dove sperimentare l’autonomia di figli portatori di fragilità. L’e-book è disponibile sul sito della Casa della carità in 3 formati: Epub (compatibile con i lettori elettronici di e-book presenti su computer, tablet e smartphone); Mobi (per Kindle di Amazon), Pdf. Link: http://www.casadellacarita.org/scarica-ebook-cinquantagradini.