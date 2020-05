Venezuela: Conferenza episcopale, coinvolti numerosi organismi ecclesiali per Settimana Laudato si’

In occasione del 5 ° anniversario dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, durante la settimana dal 16 al 24 maggio, la Chiesa venezuelana ha avuto varie occasioni di approfondimento, naturalmente a distanza e in maniera virtuale, coinvolgendo vari propri organismi: il Dipartimento per l’adolescenza e la gioventù, il Dipartimento per le missioni e il Dipartimento per l’educazione del Segretariato permanente della Conferenza episcopale venezuelana, insieme al Consiglio missionario nazionale, al Consiglio nazionale dei laici e al Movimento cattolico mondiale per il clima del Venezuela.

L’obiettivo è stato promuovere la cura della Casa comune, sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce al Creato e incoraggiare l’interesse, come cristiani, a prestare attenzione a ciò che Dio Creatore. Tutti i giorni della settimana sono stati pubblicati dei contributi (pubblicazioni, video, schede didattiche) attraverso i social network, facendo conoscere ciascuno degli aspetti che Papa Francesco sviluppa nella sua enciclica, attraverso pubblicazioni, video e risorse di formazione. “Uniti per la casa comune” è stato lo slogan dell’iniziativa, che si è svolta in comunione con tutta la Chiesa, così come proposto dal Dicastero vaticano per il Servizio di sviluppo umano integrale.