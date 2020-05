Coronavirus Covid-19: Lussemburgo, salta processione danzante di Ecternacht dichiarata da Unesco “bene culturale dell’umanità”

Nemmeno la tradizionale processione danzante di Ecternacht potrà avere luogo quest’anno. La manifestazione religiosa e culturale che si svolge ogni anno in questa cittadina del Granducato del Lussemburgo nei giorni della Pentecoste e che coinvolge migliaia di pellegrini per una preghiera fatta di musica e danza, non può sopportare alcun protocollo di distanziamento e nessuna “soluzione sostitutiva”, spiega il comitato responsabile. Questa tradizione, che da alcuni anni è inserita nell’elenco Unesco dei beni culturali immateriali dell’umanità, è di una complessità tale, che date le attuali circostanze “siamo costretti ad accontentarci di una rappresentazione virtuale”. E così a partire da venerdì 29 maggio saranno messi a disposizione sui siti e sui canali social della manifestazione, film, documentari e reportage fotografici. Il cardinale di Lussemburgo, Jean-Claude Hollerich, pubblicherà un video con una sua riflessione; sarà disponibile anche la registrazione della melodia della processione danzante prodotta dalla “Harmonie Municipale d’Echternach”. Il giorno di Pentecoste, la basilica, meta della processione danzante, sarà aperta per singoli pellegrini. Vigono ancora le restrizioni sanitarie per cui non ci saranno celebrazioni pubbliche dell’Eucarestia. L’appuntamento per la processione danzante è per il 25 maggio 2021.