Coronavirus Covid-19: Spoleto-Norcia, Grest estivi e formazione a distanza per gli animatori sulle linee guida da seguire

Campi estivi, oratori e Grest si dovranno attenere alle linee guida che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha emanato per i centri estivi e i servizi educativi, in attesa anche delle linee guida della Regione Umbria, a decorrere dal giugno 2020 e per tutto il periodo estivo. Nonostante ciò alcune parrocchie dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia hanno già comunicato la volontà di avviare qualche attività estiva per i più piccoli e per gli adolescenti. Altre ci stanno pensando. A tal proposito il Servizio diocesano di Pastorale giovanile ha attivato un corso di formazione a distanza (su un’apposita piattaforma web) per animatori, sacerdoti e volontari adulti su come gestire le attività ludico-ricreative in tempo di Coronavirus. La formazione si terrà venerdì 29 e sabato 30 maggio, venerdì 5 e sabato 6 giugno, dalle 15.30 alle 17. “Questo percorso formativo – afferma suor Anna Maria Lolli, responsabile del Centro di Pastorale giovanile – è aperto anche a quelle parrocchie che non hanno ancora deciso se avviare o meno i Grest. A questi quattro incontri se ne aggiungerà un quinto, prettamente sanitario dove ci confronteremo circa l’accessibilità degli spazi, gli standard per il rapporto tra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile, le strategie per il distanziamento fisico, i principi generali d’igiene e pulizia, i criteri per la programmazione delle attività, le modalità di accesso e accompagnamento dei bambini/adolescenti, il triage in accoglienza, il progetto organizzativo del servizio offerto, l’attenzione per l’accoglienza di bambini/adolescenti con disabilità”. Per iscriversi basta mandare una mail a pastoralegiovanile@spoletonorcia.it indicando nome, cognome, età e parrocchia di provenienza. Per maggiori info si possono contattare: 320-8071441, 340-9068777, 331-3407043, 392-5887677.