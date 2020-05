Bioetica: Scienza & Vita, continuano su Facebook gli appuntamenti “Incontriamoci e parliamone”. Domani si discute di maternità surrogata

“Incontriamoci e parliamone”: è il titolo del ciclo di incontri di bioetica promossi da Scienza & Vita, in diretta su Facebook. “Tutte le settimane sulla pagina Facebook di Scienza & Vita siamo in diretta con ‘Incontriamoci e parliamone’, il nuovo ciclo di incontri condotti da Maurizio Calipari, bioeticista e portavoce di Scienza & Vita, che ospita scienziati ed esperti di varie discipline per dibattere insieme su temi di bioetica legati all’attualità”, ricorda una nota.

Il primo appuntamento, on line dal 23 maggio, dedicato al tema della maternità surrogata, sotto il profilo giuridico-normativo, ha ospitato Alberto Gambino (giurista e presidente dell’Associazione Scienza & Vita), Emanuela Lulli (ginecologo e consigliere di Scienza & Vita), Francesca Piergentili (giurista, ricercatrice dell’Università europea di Roma).

Il prossimo appuntamento in diretta è in programma per domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 18, sempre in diretta sulla pagina Fb di Scienza & Vita. “Continueremo a discutere di maternità surrogata, approfondendo le problematiche mediche, etiche e sociali ad essa collegate”, spiega l’Associazione. Interverranno Emanuela Vinai (giornalista), Carlo Bellieni (neonatologo), Chiara Mantovani (medico), consiglieri dell’Associazione Scienza & Vita. Conduce Maurizio Calipari.

I video delle dirette saranno poi disponibili sul sito di Scienza & Vita e naturalmente anche sul canale Youtube dell’Associazione.