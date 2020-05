Messa crismale: L’Aquila, il card. Petrocchi la presiederà sabato 30 maggio nella basilica di Collemaggio

Sabato 30 maggio alle 10 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio l’arcivescovo de L’Aquila, card. Giuseppe Petrocchi presiederà la Messa Crismale, rinviata a causa della pandemia. Concelebranti l’arcivescovo emerito mons. Giuseppe Molinari e il nunzio apostolico Orlando Antonini. Durante la celebrazione, si legge in un comunicato dell’arcidiocesi, “tutti i sacerdoti diocesani, riuniti intorno al card. Petrocchi, rinnoveranno le promesse sacerdotali, fatte il giorno dell’Ordinazione presbiterale”. Durante il rito saranno benedetti gli oli per i Sacramenti, quello per l’Unzione degli Infermi, quello dei Catecumeni per il Battesimo e quello misto a profumo per il Sacro Crisma destinato al sacramento della Confermazione, ma anche all’unzione dei neo battezzati e nell’Ordinazione sacerdotale”. Alla celebrazione saranno ammessi soltanto i sacerdoti e una rappresentanza del popolo di Dio per permettere il distanziamento previsto dalle norme contenute nel Protocollo Cei-Governo per la ripresa delle celebrazioni nelle chiese durante la pandemia da Covid-19.

Sabato sera, alle 21, Vigilia della solennità di Pentecoste, nella Residenza universitaria San Carlo Borromeo in località Coppito, si terrà la veglia diocesana presieduta dal vicario generale dell’arcidiocesi mons. Alfredo Cantalini. La veglia sarà animata dal Servizio diocesano di Pastorale giovanile.