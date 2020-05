Coronavirus Covid-19: sondaggio Ue, 52% insoddisfatti delle misure adottate. Record in Italia, Spagna e Grecia

Foto SIR/UE

Dai risultati parziali del sondaggio commissionato dall’Euroassemblea sulla crisi da coronavirus, emerge che “tre intervistati su quattro dicono di aver sentito, visto o letto delle misure di risposta dell’Unione europea alla pandemia del coronavirus”, e “un terzo degli intervistati (33%) conosce queste misure”. Allo stesso tempo, “circa la metà (52%) di coloro che affermano di conoscere l’azione dell’Ue in questa crisi si dichiarano insoddisfatti delle misure adottate finora”. Solo il 42% è soddisfatto, soprattutto in Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia. Il grado di insoddisfazione è più alto in Italia, Spagna e Grecia, e piuttosto elevato in Austria e Bulgaria.