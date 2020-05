Coronavirus Covid-19: Comece-Ccee, seminario on line su Laudato si’ e ripresa post-pandemia

In occasione del quinto anniversario dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’, la Comece (Commissione degli episcopati dell’Unione europea) e i suoi partner invitano a partecipare alla terza giornata europea di riflessione sulla stessa enciclica. L’appuntamento on line è fissato per giovedì 28 maggio, dalle 15 alle 17. L’evento si svolgerà sotto forma di un webinar a causa dell’attuale pandemia. Il tema di questa edizione sarà “Come può la Laudato si’ guidare l’Ue nella sua azione per una giusta ripresa dopo la crisi di Covid-19?”. Mons. Bruno-Marie Duffè, segretario del Dicastero vaticano per la promozione dello sviluppo umano integrale, e Mariana Mazzucato, professore di Economia allo University College di Londra, discuteranno delle sfide attuali e future che l’Unione deve affrontare nel contesto della pandemia. L’iniziativa è realizzata in partenariato da Comece, Ccee, Cidse, Gccm, Justice and Peace Europe, Jesc.