Medicina d’emergenza: il 27 maggio una webgallery con i volti dei protagonisti della lotta al Covid-19

Si celebra il 27 maggio l’Emergency Medicine Day 2020 (Giornata internazionale della medicina d’emergenza-urgenza) che quest’anno vedrà una campagna internazionale sui social media per celebrare medici e infermieri che dedicano la propria esistenza a salvare la vita ai pazienti in condizioni di emergenza. Tema dell’edizione 2020 “For a better emercengy care ask for more doctors – nurses – services” (Per un sistema dell’emergenza più efficiente, chiedi più medici, più infermieri, più servizi.). L’emergenza sanitaria globale per la diffusione del virus Sars-CoV-2 ha dimostrato in tutto il mondo l’importanza di una medicina d’emergenza accessibile a tutti e di alta qualità: medici e infermieri dell’emergenza-urgenza hanno creato una barriera contro il contagio, impegnandosi al massimo delle energie e delle risorse a disposizione, con turni incessanti che hanno garantito cura e assistenza h24 ai pazienti Covid e anche, sempre, ai non Covid.

In tempi di pandemia non è stato possibile organizzare eventi e appuntamenti nel mondo ma mercoledì ci sarà una #EmergencyMedicineDay, sui social network: medici, infermieri e simpatizzanti sono invitati a postare sui social un’immagine rappresentativa contrassegnata con #Emdaychallenge e #EmergencyMedicineDay, per raccontare e alla comunità il servizio pubblico dell’emergenza sanitaria, che appartiene a tutti noi. La campagna mostra già i volti reali dei professionisti dell’emergenza-urgenza di tutto il mondo, raccolti in una photo gallery che EmDay2020 ha raccolto tramite una web app lanciata all’inizio di marzo: medici e infermieri di moltissimi Paesi nel mondo hanno inviato la propria immagine scattata al termine del turno di lavoro: volti che mostrano emozioni, fatica, passione, soddisfazione e frustrazione, ansia e gratificazione. Una staffetta di volti, nomi, paese e ora di fine turno.