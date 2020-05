Coronavirus Covid-19: mons. Neher (Caritas Germania), “crisi derivata dalla pandemia colpisce molte famiglie e soprattutto i bambini”

“La pandemia ha causato il progressivo indebitamento di molte persone e, in particolare, sono amaramente i bambini ad essere colpiti da situazioni di povertà”, ha detto oggi mons. Peter Neher, presidente della Caritas tedesca, in occasione del lancio della azione sociale settimanale contro la povertà. Anche prima dell’epidemia il 10 per cento delle famiglie aveva debiti in Germania. Ma in questi mesi c’è stato un incremento forte: l’Agenzia federale del lavoro ha comunicato che circa 750mila aziende si sono fermate per un breve tempo, oltre a 2 milioni tra lavoratori autonomi e piccole imprese. Il Dipartimento del lavoro prevede che nel prossimo futuro, 1,2 milioni di famiglie non potranno pagare le assicurazioni di base per l’assistenza sanitaria e sociale. “Questo riguarderà molte famiglie per le quali la crisi sta trasformando l’esistenza. Alcuni hanno perso il lavoro, per molti lavori freelance c’è una sospensione e non giungono a fine mese se non con integrazioni a breve termine. Se già fossero stati in crisi primi del virus, oggi non saprebbero più come pagare le bollette”, ha detto Neher. La sofferenza maggiore è per i bambini, per molti si presenterà il problema dei pasti nelle scuole per l’aggravio nel bilancio familiare.