Messa crismale: Casale Monferrato, sarà celebrata dal vescovo Sacchi sabato sera in cattedrale nella vigilia di Pentecoste

“Seppure con alcune limitazioni e distanziamenti, finalmente potremo tornare ad incontrarci e avremo la gioia di ricordare il giorno del nostro sacerdozio concelebrando insieme e invocando lo Spirito Santo, l’Amore che tutto trasforma e rinnova”. Lo ha scritto il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, nella lettera inviata a sacerdoti e diaconi per invitarli a partecipare alla Messa crismale che presiederà sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, alle 20.30, nella cattedrale di Sant’Evasio.

“La Conferenza episcopale italiana aveva invitato a celebrarla, se c’era la possibilità, entro la fine del tempo di Pasqua”, spiega il vescovo, aggiungendo che “ora l’allentamento delle restrizioni e la ripresa delle celebrazioni con il popolo ci permettono di celebrare questo momento importante per il nostro ministero, sia pur con alcune prescrizioni sanitarie da osservare”.

“In questa circostanza – sottolinea mons. Sacchi – desidero affidare al Signore i nostri confratelli defunti, di cui alcuni non hanno avuto neppure la messa esequiale perché morti in piena emergenza sanitaria”. In particolare, verranno ricordati mons. Aldo Mongiano, i canonici Luigi Rosso e Mario Devecchi, don Roberto Gualdoni, don Leonardo Modica, don Alessandro Giganti e don Valerio Garlando.

Nell’occasione, si pregherà anche per i sacerdoti e i diaconi che nel 2020 compiono significativi anniversari di ordinazione.