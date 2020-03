Tratta: Bonetti (min. Pari opportunità), “piano strategico nazionale di contrasto entro il 2020 e Comitato tecnico”

Ricostituzione del Comitato tecnico e stesura, entro il 2020, del Piano strategico nazionale anti-tratta. È l’esito del’incontro tra la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che ha convocato ieri la cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della tratta degli esseri umani, con rappresentanti dei ministeri competenti, delle Forze dell’ordine e della Conferenza delle Regioni assieme al procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Federico De Raho. La riunione è stata l’occasione per fare il punto su alcuni elementi di intervento sul fenomeno e delle sue principali correlazioni, tra cui la criminalità internazionale e il caporalato. Sono stati raccolti e condivisi dati per l’identificazione delle vittime, con particolare attenzione ai minori, si è riflettuto su tutela e accompagnamento psicologico delle vittime, protezione dei parenti, formazione degli operatori e attività di interpretariato e rafforzamento dei partenariati con i paesi d’origine. “Il tema della tratta richiede collaborazione e una rete efficace di partenariato per un’azione multidimensionale e organica – ha spiegato la ministra Bonetti–. In tal senso, l’adozione di un nuovo Piano strategico nazionale risponde ad un’indicazione forte non solo degli operatori ma del rapporto Greta del Consiglio d’Europa. Il Piano si baserà su quattro azioni principali: sensibilizzazione e prevenzione, contrasto e repressione del fenomeno, presa in carico e protezione delle vittime, reinserimento lavorativo delle stesse. In attesa della stesura del Piano, che vogliamo sia pronto entro il 2020, riteniamo importante attivare subito, inoltre, un bando pluriennale dal 1° giugno per l’erogazione dei fondi disponibili, in modo da assicurare agli enti e alle associazioni impegnati sul campo il sostegno necessario per lavorare al meglio”.