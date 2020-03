Coronavirus Covid-19: Protezione civile, 2.263 contagiati, 160 guariti e 79 morti

“Sono 160 le persone guarite dal coronavirus, con un incremento di 11 rispetto a ieri, mentre i deceduti sono 79, 27 in più rispetto a ieri: 17 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 1 in Veneto e 1 in Liguria”. Ha iniziato così, snocciolando questi dati, Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile e commissario per l’emergenza, la conferenza stampa serale, a Roma, per fare il punto della situazione sulla diffusione dell’epidemia. “Sono 2.263 le persone positive al coronavirus, l’88% si trovano in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, 1000 si trovano in isolamento a casa, 1034 sono ricoverate con sintomi, 229 sono in terapia intensiva”, ha proseguito Borrelli, che poi ha ricordato che negli ospedali sono state distribuite 400mila mascherine distribuite, mentre prosegue l’attività di ricerca di nuove mascherine. Infine, un ringraziamento alla sanità militare che in Lombardia ha messo a disposizione suoi medici. Ad oggi sono stati effettuati 25.856 tamponi 25.856 e l’Istituto superiore di sanità ne ha analizzato 768.