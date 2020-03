Migranti al confine Grecia-Turchia: Alarm Phone, “persi i contatti con una barca contro cui la Guardia costiera greca ha sparato”

“Alarm Phone è stato avvisato di due barche con a bordo 25 persone in ciascuna delle due, nelle vicinanze di Castelrosso. Il primo gruppo è tornato in Turchia e riferisce che la Guardia costiera greca ha sparato contro l’altra barca, ferendo 2 uomini. Non abbiamo contatti con quella seconda barca”. Lo scrive oggi pomeriggio il Servizio di geolocalizzazione dei migranti in difficoltà in mare sul proprio account Twitter, denunciando “violazioni continue dei diritti umani nell’Egeo”. Alarm Phone poco prima aveva segnalato anche la presenza di una barca in pericolo vicino Samos con 38 persone a bordo, tra cui 20 bambini. Anche in quel caso “la Guardia costiera greca ha negato loro l’ingresso”. “Il gruppo è ritornato in Turchia”.

++ Greek coastguard reportedly shot at #migrants ++ #AlarmPhone was alerted to 2 boats with 25 people each near #Kastellorizo. The first group returned to #Turkey & they say that the Greek coastguard shot at the other boat, injuring 2 men. We do not have contact to that 2nd boat.

