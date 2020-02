Papa Francesco: udienza, “vicinanza ai lavoratori di Air Italy”

foto SIR/Marco Calvarese

“Un pensiero speciale rivolgo ai dipendenti della Compagnia Air Italy, ed auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare un’equa soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. Saluto infine i giovani, gli anziani, gli ammalati e gli sposi novelli”. Lo ha detto il Papa, salutando i fedeli di lingua italiana al termine dell’udienza generale di oggi, a cui hanno partecipato in piazza San Pietro 12mila persone. “Oggi, Mercoledì delle Ceneri, il Signore ci indica il cammino di fede da seguire”, ha concluso il Papa: “Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo in questo cammino di conversione, per riscoprire la gioia della speranza cristiana”. Questo pomeriggio, all’Aventino, il Santo Padre guiderà la processione quaresimale all’Aventino, da Sant’Anselmo a Santa Sabina, dove celebrerà la messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri.