Coronavirus Covid-19: Croce rossa, “al numero verde 800.065510 da oggi anche operatori in lingua cinese”

Da oggi la comunità cinese ha la possibilità di ricevere informazioni anche tramite il Numero Verde della Croce rossa italiana 800.065510 grazie a un desk dedicato con operatori madrelingua. Lo rende noto la Croce rossa con un comunicato. Questo servizio, “Cri per le persone”, già attivo da quasi un anno, sta fornendo in questi giorni e nelle ultime settimane un prezioso contributo di orientamento per tutti i cittadini che chiedono informazioni sull’allerta coronavirus. Il Numero verde della Cri ha potenziato nell’ultima settimana il suo team di lavoro con operatori che rispondono h24 per contribuire alla maggiore diffusione di corrette informazioni. Finora sono centinaia le telefonate arrivate da tutta Italia.