Coronavirus Covid-19: mons. Pizziol (Vicenza), “in mancanza di celebrazioni comunitarie valorizzare elemosina, preghiera e digiuno”. Messe in diretta tv e radio

Elemosina, preghiera e digiuno: sono gli atteggiamenti suggeriti dalla Quaresima e rilanciati da mons. Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, che invita a valorizzarli nel messaggio per l’emergenza coronavirus. “Ci mancheranno certo le espressioni celebrative comunitarie, a iniziare dal suggestivo rito delle Ceneri, che potremo comunque recuperare appena cessata l’emergenza”, osserva sottolineando che “la ricchezza dei mezzi di comunicazione ci offre molte possibilità di metterci in comunione spirituale in alcuni momenti della giornata”. Di qui la segnalazione di diversi appuntamenti. Tra questi la messa trasmessa da TeleChiara alle ore 7 di ogni mattina feriale da Monte Berico. Radio Oreb in questi giorni offrirà un duplice servizio trasmettendo ogni giorno feriale due messe: alle 7,30 dal Carmelo e alle 18,30 dalla cattedrale; sempre Radio Oreb trasmetterà dalla cattedrale alle 18,30 di sabato 29 febbraio la messa festiva di ingresso nella domenica e domenica 1° marzo la messa delle 9 da Monte Berico (trasmessa anche da Tva Vicenza) e alle 11 dalla chiesa di Lisiera. Tutte queste celebrazioni, in ottemperanza alle indicazioni regionali, avverranno a porte chiuse e senza la presenza di fedeli. A partire da oggi è lo stesso presule a presiedere le messe dal santuario di Monte Berico. Oltre alle celebrazioni eucaristiche, vespri in diretta dal Carmelo ogni giorno alle 17; rosario biblico alle 14.25; rosario di Quaresima alle 20.15; compieta alle 23.45 su Radio Oreb che propone inoltre un cammino di preghiera ogni giorno a partire da oggi alle 5.50, 12.15, 20.45 e 00.40. In collaborazione tra le diocesi di Vicenza, Chioggia e Adria-Rovigo è stato realizzato un “Sussidio di preghiera in famiglia e personale per la Quaresima e Pasqua 2020”.