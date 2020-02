Coronavirus Covid-19: Protezione civile, 400 contagiati. Borrelli, attenzione alle fake news

“Sono 400 i contagiati di coronavirus Covid-19 in Italia, con un incremento di 26 persone”. Il dato è stato fornito da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile e commissario per l’emergenza, durante la conferenza stampa serale per fare il punto della situazione. A livello regionale, “in Lombardia sono 258, 71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 rispettivamente in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e uno a Bolzano”. Sulla base dei tamponi fatti, ha ricordato Borrelli, “meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo”. “Oltre la metà dei positivi non ha bisogno di cure ospedaliere e come conferma l’Organizzazione mondiale della sanità in 4 casi su cinque gli affetti da coronavirus hanno sintomi lievi”.

Borrelli, dopo aver ricordato che domani si dovrebbero raggiungere i 3 milioni di controlli in porti e aeroporti, ha messo in guardia dalle fake news informandosi presso i canali ufficiali sui dati.