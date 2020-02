Coronavirus Covid-19: raccolta fondi dei musulmani in Italia (Ucoii) per l’acquisto delle mascherine

L’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii) invita tutti i centri islamici, le moschee e i singoli a contribuire attivamente per “fronteggiare insieme l’emergenza” ed ha lanciato oggi una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine per le aree dei focolai. “Il nostro Paese – si legge nel comunicato – sta vivendo in questi giorni una grande emergenza dovuta al propagarsi del coronavirus in diverse regioni. Vista la scarsità di mascherine mediche che aiutano a limitare la veloce propagazione del virus e rendendosi questa necessaria ormai, nelle aree a rischio, anche per poter accedere ai servizi essenziali, l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, applicando i principi islamici di solidarietà, invita tutte le comunità islamiche italiane a contribuire al fine di creare degli approvvigionamenti di mascherine e materiale necessario per affrontare l’emergenza in corso”. Tutto il materiale acquistato verrà consegnato gratuitamente alla cittadinanza tramite le Comunità locali ed in coordinamento con le autorità locali delle aree a rischio, nonché agli istituti sanitari che ne avessero necessità. L’invito è aperto anche ai singoli fedeli e cittadini tramite i canali indicati nel comunicato e sul sito web. Sabato scorso l’Ucoii aveva raccomandato a tutte le comunità islamiche delle aree dichiarate a rischio di prendere contatto con le autorità locali e di sospendere tutte le attività aggregative pubbliche, le cinque preghiere quotidiane inclusa quella congregazionale del venerdì, fino a nuovo aggiornamento.