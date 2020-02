Coronavirus Covid-19: Istat, sospesa la raccolta dati nei territori epicentri di contagio

Per via dell’emergenza coronavirus Covid-19, l’Istituto nazionale di statistica (Istat) ha disposto la sospensione fino al 7 marzo 2020 delle operazioni di raccolta dati nonché delle altre attività ad essa connesse presso i territori epicentri di contagio. Si tratta dei Comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e di quello veneto di Vo’. L’Istat, spiega una nota, “provvederà a comunicare sul proprio sito istituzionale gli aggiornamenti in ordine all’ambito territoriale e ai tempi di sospensione, in coerenza con i provvedimenti che verranno assunti dalle competenti autorità in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.