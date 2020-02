Coronavirus Covid-19: Gentiloni (Commissione Ue), “solidarietà all’Italia”. Previsto un impatto negativo sull’economia

Foto SIR/European Commission

(Bruxelles) “Esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime del coronavirus e solidarietà a tutte le popolazioni che in questi giorni attraversano situazioni di ristrettezze e di disagio” per le iniziative di risposta al Covid-19. Giunge da Bruxelles – per voce del commissario all’economia Paolo Gentiloni – la vicinanza delle istituzioni Ue all’Italia, in particolare, in relazione al virus che sta colpendo il Paese. “Da parte della Commissione c’è la massima cooperazione” con le autorità italiane, espressa anche dalla presenza in Italia della commissaria per la salute Stella Kyriakides. Interrogato dai giornalisti in sala stampa al palazzo Berlaymont, sede dell’esecutivo, Gentiloni spiega: “Certamente ci sarà un impatto” dell’epidemia “sulle prospettive economiche globali ed europee. Ma è ancora presto per poter quantificare quali ricadute vi saranno sulle nostre economie. Certamente l’impatto ci sarà”. “Non ci sono certezze al momento”, anche in relazione agli sviluppi futuri del Covid-19, così come sono prudenziali le posizioni espresse dalle organizzazioni internazionali, fra cui il Fondo monetario. Nel giorno in cui la Commissione pubblica, nell’ambito del Semestre europeo, le relazioni per paese in cui analizza le sfide socioeconomiche di ciascuno Stato membro – con l’Italia sotto la lente d’ingrandimento per squilibri macroeconomici eccessivi, assieme a Cipro e Grecia – ci si domanda se l’impatto negativo del coronavirus sarà considerato nell’ambito delle politiche di bilancio. Gentiloni risponde: “Il Patto di stabilità e crescita prevede già una flessibilità per circostanze eccezionali”, che la Commissione dovrà valutare prossimamente.