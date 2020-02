Coronavirus Covid-19: Cremona, la riflessione quotidiana del vescovo Napolioni in tv e sui social con la rubrica “In casa con voi”

“In casa con voi: una Quaresima ‘speciale'”. È il titolo della rubrica che, attraverso la televisione e i social network, porterà una breve riflessione quotidiana del vescovo di Cremona Antonio Napolioni nelle case dei fedeli della diocesi, in questo tempo di Quaresima, per ora senza possibilità di partecipare a celebrazioni eucaristiche e momenti comunitari di preghiera nelle chiese, nelle parrocchie e negli oratori, a causa dell’emergenza Coronavirus. La trasmissione, della durata di dieci minuti, intende aiutare a vivere il tempo di preparazione alla Pasqua, “rafforzando il senso di comunità, alla luce della Parola di Dio”. La rubrica sarà trasmessa ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà online dalle 7.30 sulla pagina Facebook ufficiale “Diocesi di Cremona” e sul canale Youtube ufficiale “Diocesi di Cremona”, in tv alle 18.40 e in replica alle 20 e 23.30 sull’emittente Cremona1 (canale 80 dtt) e in radio, alle 17.03 e 19:30, sull’emittente Rcn-InBlu (100.3 fm per la città di Cremona). Nel fine settimana, inoltre, continua la proposta informativa diocesana attraverso la rubrica televisiva “Giorno del Signore”.