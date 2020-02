Abusi: il 28 febbraio la presentazione delle “task force” che aiuteranno le Conferenze episcopali per le “linee guida”

Venerdì 28 febbraio alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Santa Sede (Via della Conciliazione 54), si terrà un “Meeting Point” con i giornalisti per presentare le task force che assisteranno le Conferenze episcopali nella preparazione e nell’aggiornamento delle linee guida in materia di tutela dei minori e le iniziative messe in campo per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi ad un anno dall’Incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa”, svoltosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Saranno presenti mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI e moderatore dell’Incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa”. Al termine dell’incontro di un anno fa, Papa Francesco ha accolto la richiesta di aiuto dei vescovi ad affrontare i casi di abusi commessi da chierici ed ha incaricato la Segreteria di Stato di trovare, insieme ai membri del Comitato organizzativo del Meeting, “soluzioni concrete”. Dal marzo 2019 – ricorda la Sala Stampa della Santa Sede – si sono svolte in Segreteria di Stato “riunioni, pressoché mensili, di follow-up, coinvolgendo, a secondo della materia trattata, i Prefetti dei Dicasteri interessati e vari esperti”. I progetti ad oggi realizzati sono: la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio “Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili”, del 26 marzo 2019; la Legge 297 per lo Stato della Città del Vaticano, del 26 marzo 2019; le Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano, del 26 marzo 2019; il Motu Proprio “Vos estis lux mundi”, del 9 maggio 2019. E’ stato costituito, inoltre, “un tavolo giuridico”, per accompagnare ed assistere i Dicasteri nell’applicazione del Motu Proprio “Vos estis lux mundi”, presieduto dal mons. Filippo Iannone e composto dai Rappresentanti della Segreteria di Stato e delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per le Chiese Orientali, per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Il 17 dicembre 2019 il Papa ha inoltre pubblicato un Rescriptum con cui ha promulgato l’Istruzione sulla riservatezza delle cause, del 17 dicembre 2019, e un secondo Rescriptum con cui ha introdotto alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis”, del 17 dicembre 2019.