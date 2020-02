Papa Francesco: udienza, 12mila in piazza San Pietro. Fedeli anche dal Nord Italia

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa ha fatto il suo ingresso dall’Arco delle Campane poco prima delle 9.15, per il tradizionale appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro, che oggi coincide con il Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima. 12mila le presenze in piazza San Pietro. Contrariamente a quanto fa di solito, Francesco ha soltanto salutato la folla che lo acclamava festante con cenni della mano e il gesto dell'”ok”, senza nessun contatto ravvicinato con nessuno. Compresi i bambini che questa volta non sono stati “prelevati” dalla folla grazie all’aiuto dei solerti uomini della gendarmeria vaticana. Tra i 12mila presenti oggi in piazza San Pietro, anche pellegrini provenienti dal Nord Italia, come quelli della diocesi di Concordia-Pordenone, guidati dal vescovo Giuseppe Pellegrini. Soltanto al termine del suo percorso in papamobile, Francesco è sceso dalla jeep bianca e ha stretto mani ad alcuni i fedeli che si trovavano lungo la prima fila delle transenne, facendo anche un paio di volte lo “scambio dello zucchetto”.