Mercoledì delle Ceneri: Alessandria, stasera celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gallese in diretta streaming e radiofonica

La celebrazione eucaristica del Mercoledì delle Ceneri che questa sera il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese, presiederà alle 21 sarà trasmessa in diretta streaming e radiofonica. “In questi giorni le nostre comunità sono ‘ferme’ a causa dell’emergenza legata al coronavirus Covid-19 e alle conseguenti procedure di prevenzione emanate dalla Regione Piemonte”, spiega una nota della diocesi di Alessandria, aggiungendo che “da molte parti però, arriva la richiesta di vivere come comunità proprio questo momento di difficoltà”. Stasera, alle 21, la messa sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook della diocesi di Alessandria e su Radio Voce Spazio (FM 93.800), “perché – conclude la nota – la Chiesa di Alessandria è viva e unita attorno al suo pastore”.