America Latina: Celam, in corso l’incontro per il rinnovamento dell’organismo. Mons. Cabrejos, “rafforzare voce profetica della Chiesa nel continente”

“Tutti questi incontri e azioni ci forniscono riflessioni e proposte per rafforzare la voce profetica della Chiesa del nostro continente e perché le prendiamo in considerazione nel processo di rinnovamento e ristrutturazione”. Lo ha detto mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), nell’aprire ufficialmente il terzo incontro per il rinnovamento e la ristrutturazione dell’organo di comunione continentale. L’evento è in corso in questi giorni (24-27 febbraio) nella sede del Celam a Bogotá.

Nel suo discorso, mons. Cabrejos ha ripreso il contesto in cui si sono svolte le ultime due riunioni, ricordando il secondo incontro del novembre 2019 che si è svolto poco dopo la celebrazione del Sinodo panamazzonico e il suo documento finale, che solleva la necessità di vivere e promuovere un processo di conversione pastorale, culturale, ecologica e sinodale. In questa occasione, invece, è d’attualità il dibattito sull’esortazione apostolica post-sinodale “Querida Amazonia” e sulla sfida di una vera e propria conversione missionaria.

In riferimento a questa terza riunione per il processo di rinnovamento e ristrutturazione, mons. Cabrejos ha spiegato che si stanno prendendo come punto di riferimento l’attuale riflessione sugli aspetti teologici e pastorali, un modello di lavoro che privilegia le reti e le dinamiche regionali della Chiesa. Importanti anche gli spunti che sono giunti da un lavoro di consultazione che ha finora coinvolto numerosi episcopati e organismi ecclesiali.