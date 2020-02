Germania: auto, bus, parroco itinerante e territori sconfinati per la neonata e più grande parrocchia del Paese

La parrocchia di St. Bernhard von Clairvaux a Vorpommern, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (il land più a nord est della Germania), è stata fondata il 1° gennaio di quest’anno, ed è la più grande parrocchia della Germania. Con circa 3.200 chilometri quadrati, è grande più della maggior parte delle diocesi tedesche. L’estensione nord-sud della parrocchia (la più settentrionale dell’arcidiocesi di Berlino) è di ben 150 chilometri. Quando il parroco, don Andreas Sommer, vuole visitare i fedeli della sua parrocchia, deve percorrere lunghi tragitti. “Niente funziona per noi senza auto”, afferma Sommer in un’intervista a Katholisch.de. Che si tratti di una catechesi di prima comunione o di un funerale, il parroco deve porsi al volante, dal suo ufficio di Stralsund, per raggiungere i fedeli. “Date le grandi distanze, può essere un’intera mattinata di viaggio”, afferma Sommer. Per entrare in contatto diretto con i fedeli, bisogna essere coinvolti “altrimenti non è possibile”: il piccolo numero di cattolici è una sfida.

La nuova parrocchia conta solo circa 6.400 fedeli: due fedeli per chilometro quadrato. Alla luce di questa situazione estrema di “diaspora”, i cattolici della regione raramente sperimentano la comunione con altri credenti, come altrimenti sarebbe la norma per i cristiani. “Se vuoi mantenere la tua cattolicità qui, devi fare la tua strada. Altrimenti, la solitudine minaccia”, sottolinea il pastore Sommer. I bus gialli del Bonifatiuswerk sono quindi un pilastro importante della vita parrocchiale quotidiana. Il comune ne ha tre a sua disposizione, a Demmin, Stralsund e Rügen. “Ne siamo molto grati, perché non sarebbe possibile fare molto senza questi autobus” messi a disposizione dell’ente locale, afferma Sommer. I veicoli hanno permesso talvolta di riunire i fedeli e di rendere tangibile la comunità.