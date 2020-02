Coronavirus Covid-19: Telefono Azzurro, consigli su come parlarne ai bambini

Informarsi tramite fonti attendibili, prevenire la sovraesposizione alle notizie sul coronavirus, offrire uno spazio di dialogo, ascoltare le domande, accogliere eventuali paure, utilizzare parole adatte: sono questi alcuni dei consigli di Telefono Azzurro per spiegare ai bambini il tema del coronavirus. “Le notizie sui media e social media possono costituire esperienze stressanti per chi le fruisce, soprattutto per i bambini e gli adolescenti – afferma Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro -. La chiusura delle scuole, la sospensione delle attività sportive, la ricerca di mascherine e di disinfettanti possono impattare gli equilibri di una famiglia. Chiaramente, non tutti reagiscono allo stesso modo. Tuttavia, la situazione attuale e le informazioni spesso discordanti possono generare una certa confusione che può anche condurre a sentimenti di paura e di disagio. Spiegare ai bambini cosa sta succedendo con un linguaggio chiaro e scevro da sensazionalismo è possibile”. Da qui una serie di consigli consultabili sul sito www.azzurro.it oppure attraverso il Centro di ascolto e consulenza 1.96.96 di Telefono Azzurro, attivo 24/24.