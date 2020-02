Coronavirus Covid-19: p. Zhang (Jinde Charities), “vergognoso” il razzismo contro i cinesi. Sul contagio, “fate attenzione. Prendete il Covid-19 seriamente”

“È vergognoso”. Così padre John Baptist Zhang, fondatore della Xinde press e della Jinde Charities, definisce in un’intervista al Sir, le forme di razzismo e discriminazione, alcune volte anche violente, che ci sono state negli ultimi giorni in Italia contro i cinesi che vivono nel nostro Paese. “Questo tipo di osservazioni e azioni non dovevano accadere e sono assolutamente inaccettabili. La situazione può essere paragonata a quanto può succedere improvvisamente in una delle nostre famiglie quando uno dei suoi membri rimane colpito o ferito. Di cosa abbiamo più bisogno in questi momenti difficili? Di empatia, consolazione, incoraggiamento, aiuto. Pertanto, di fronte a un disastro così grave, tutti – il clero e i fedeli della Chiesa cattolica cinese ma anche i miei concittadini – tutti abbiamo bisogno di preghiera, compassione, comprensione e sostegno”. Sull’arrivo del contagio nel nostro Paese, il sacerdote avverte: “Dimostra che il Covid-19 non è solo un disastro che ha colpito la nostra nazione, ma un disastro per l’umanità nel suo insieme. Quello che vorrei dire ai nostri amici, fratelli e sorelle, italiani: fate attenzione. Prendete il Covid-19 seriamente, abbiate cura di voi stessi e imparate dall’esperienza cinese. Il coronavirus è terribile”.