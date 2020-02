Coronavirus Covid-19: Pontiticia Commissione Archeologia Sacra, chiuse al pubblico le catacombe

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha disposto la chiusura provvisoria di tutte le catacombe aperte al pubblico a partire da oggi. Una decisione, si legge nella nota ufficiale, arrivata “per motivi legati alla contingente situazione di preoccupazione sanitaria, in via preventiva e precauzionale” e a causa della “particolare conformazione e natura delle catacombe, con concentrazione elevata di umidità, limitata aerazione e spazi ristretti”. La catacombe aperte al pubblico si trovano a Roma, nel Lazio, in Campania, Sicilia, Toscana e Sardegna. L’emergenza Coronavirus Covid-19 comincia a colpire, dunque, anche il mondo della cultura. In Italia, per il momento, i maggiori poli museali restano invece aperti, come confermano ad esempio gli Uffizi di Firenze e le Scuderie del Quirinale a Roma.