Coronavirus Covid-19: Udine, messe Ceneri e prima domenica Quaresima presiedute dall’arcivescovo Mazzocato in diretta streaming

“Le straordinarie e necessarie misure di prevenzione decise da coloro che hanno il compito di salvaguardare la salute ci hanno privato anche della possibilità di riunirci per celebrare il Mercoledì delle Ceneri e di continuare la Quaresima partecipando alle sante messe domenicali e agli altri momenti comunitari di preghiera”. Come da tradizione, l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, rivolge – in occasione della Quaresima – un messaggio ai fedeli della Chiesa udinese, sottolineando che l’emergenza coronavirus, con le nome tese a contenere il contagio, “ci ha un po’ spogliato delle nostre sicurezze e abitudini quotidiane. Ci troviamo costretti a fare un certo digiuno personale e comunitario”. Di qui l’invito ad accogliere questo “momento di difficoltà” come un’occasione per rientrare in noi stessi e sentire quale sia il nutrimento buono di cui ha bisogno la nostra anima”. Nell’impossibilità di partecipare alle messe, l’arcidiocesi si è attivata affinché grazie ai mezzi di comunicazione si possa vivere questo tempo in comunione, seguendo comunque le celebrazioni: oggi alle 19.30, infatti, l’arcivescovo celebrerà la messa in occasione del Mercoledì delle Ceneri, significativamente, al santuario della Beata Vergine delle Grazie e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della diocesi www.diocesiudine.it, dall’emittente diocesana Radio Spazio e da Telefriuli. Sul sito e su Radio Spazio la messa sarà inoltre trasmessa ogni giorno alle ore 18.30, celebrata dai padri Serviti. Domenica 1° marzo, invece, sarà presieduta dall’arcivescovo alle 10.30.