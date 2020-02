Mercoledì delle Ceneri: Aosta, alle 18 in cattedrale messa presieduta dal vescovo Lovignana

Per il Mercoledì delle Ceneri, giorno in cui inizia il tempo della Quaresima, il vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, presiederà nella serata di oggi la santa messa in cattedrale. Nel corso della celebrazione eucaristica, con inizio alle 18, si svolgerà il rito del conferimento delle Ceneri.

In Valle d’Aosta, Regione dove non sono vigenti divieti non essendoci persone contagiate dal coronavirus Covid-19, le celebrazioni non hanno subito limitazioni. Il vescovo ha disposto che in tutte le chiese della diocesi si provveda alla rimozione dell’acqua lustrale dalle acquasantiere, si sospenda lo scambio della pace durante le messe e la comunione venga offerta sulle mani dei fedeli mentre i celebranti debbono comunicarsi al Sangue di Cristo per intinzione.