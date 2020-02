Comunicazione: WeCa, online un tutorial sul widget per l’informazione vaticana

Nuovo Tutorial WeCa: ospite dell’episodio in onda da stamani, mercoledì 26 febbraio, Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Il tutorial, introdotto dal presidente di WeCa Fabio Bolzetta, è dedicato a “Un widget per l’informazione vaticana”. L’episodio presenta i “Widget” della Santa Sede: si tratta di piccoli inserti di codice informatico che possono essere inseriti in altri siti web, in grado di presentare le ultime notizie sempre aggiornate provenienti da fonti come il sito della Santa Sede e Vatican News, il portale informativo del Vaticano.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it , i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono accessibili anche in podcast audio su Spotify e sulla skill WeCa in tutti i dispositivi compatibili con Amazon Alexa.