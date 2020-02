Coronavirus Covid-19: Protezione civile, alle 12 sono 374 i contagiati in Italia. 12 i decessi totali

In Italia, per il coronavirus Covid-19, sono alle 12 di oggi 374 le persone contagiate, 52 in più rispetto al numero fornito alle 18 di ieri. Sono saliti a 12 i decessi. L’ultima vittima è un 69enne del Lodigiano, con pregresse patologie respiratorie, morto in Emilia Romagna dov’era ricoverato. A dare l’aggiornamento dei numeri riguardanti l’emergenza coronavirus Covid-19 è stato il capo della Protezione civile e commissario straordinario, Angelo Borrelli.

Delle persone attualmente contagiate, 258 sono in Lombardia (con un incremento di 18 unità rispetto alle 18 di ieri), 71 in Veneto (+28), 30 in Emilia-Romagna (+4), mentre sono rimaste 3 in Piemonte, 3 in Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana. Dalla serata di ieri sono 2 i contagiati in Liguria. Fermi a 1 i contagi nella Provincia di Bolzano, da ieri alle 18 se n’è aggiunto 1 nelle Marche.

“La stragrande maggioranza” delle persone contagiate, ha spiegato Borrelli, è “in isolamento domiciliare” perché “non ha bisogno di cure ospedaliere”.