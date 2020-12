Ue: Von der Leyen, contagi aumentano, preparare campagna di vaccinazione e partire lo stesso giorno nei 27 Stati membri

“Contagi e ricoveri continuano ad aumentare negli Stati membri”, ma “ci sono anche delle buone notizie”. La Commissione “ha infatti negoziato un portafoglio molto vasto di candidati per i vaccini e nel giro di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati, così le vaccinazioni potranno iniziare al più presto”. Lo ha dichiarato oggi, durante la seduta dell’Europarlamento, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, auspicando subito dopo che le campagne nazionali di vaccinazione possano iniziare nello stesso giorno nei 27 Paesi membri. Tracciando un bilancio delle ultime decisioni in sede Ue, Von der Leyen ha sottolineato che Next Generation Eu “porterà alla più ambiziosa revisione dell’economia europea degli ultimi decenni”. Per quanto riguarda il meccanismo sullo Stato di diritto (concessione di fondi Ue condizionata al rispetto dei principi della democrazia), ha sottolineato che l’accordo con il Parlamento non è stato riaperto e che le conclusioni del Consiglio “non cambiano la normativa”. La presidente della Commissione ha inoltre elogiato l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di gas serra, stabilita dal Consiglio (il Parlamento aveva indicato il 60%). Per quanto riguarda le future relazioni Ue-Regno Unito, ha sottolineato di non poter affermare “se ci sarà o meno un accordo, ma c’è un percorso per un accordo; stretto, ma c’è”, nonostante “le differenze che permangono sulla parità di condizioni e sulla pesca”.