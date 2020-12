Papa Francesco: i nove cardinali elettori creati nell’ultimo Concistoro diventano membri dei dicasteri

I nove nuovi cardinali elettori, creati dal Papa nel Concistoro del 28 novembre, trovano postano nei dicasteri della Santa Sede. Il Papa, infatti, ha annoverato tra i membri dei dicasteri della Curia Romana – informa oggi la Sala stampa vaticana – i seguenti cardinali: nella Congregazione per le Chiese Orientali e nel Dicastero per la comunicazione Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause

dei Santi; nella Congregazione per i vescovi Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino; nella Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali; nella Congregazione per il clero Jose F. Advincula, arcivescovo di Capiz, e Cornelius Sim, vescovo titolare di Puzia di Numidia e vicario apostolico di Brunei; nella Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica Mauro Gambetti, arcivescovo titolare di Tisiduo; nel Dicastero per i laici, la famiglia e la vita Wilton Daniel Gregory, arcivescovo di Washington; nel Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi; nella Pontificia Commissione per l’America Latina Celestino Aós Braco, arcivescovo di Santiago del Cile.