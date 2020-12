Comunicazione: Weca, pubblicato oggi l’ultimo tutorial su “Maria e il Natale”

Viene pubblicato oggi, mercoledì 16 dicembre, l’ultimo tutorial WeCa (WebCattolici) del 2020, un anno nel quale, durante il primo lockdown, l’associazione ha raccontato come la Chiesa italiana abbia reagito all’emergenza Coronavirus anche rafforzando le sue forme di comunicazione digitale a livello parrocchiale e diocesano. Intitolato “Maria e il Natale”, il tutorial sarà “in onda” dalle 10.30 sul sito www.webcattolici.it, su www.facebook.com/webcattolici e su Youtube e, come ogni ultimo tutorial del mese, è realizzato in collaborazione con la Pontificia Accademia mariana internationalis (Pami) ed è incentrato sulla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione. Dopo l’introduzione del presidente WeCa Fabio Bolzetta, prenderà la parola il presidente della Pami, padre Stefano Cecchin.

“L’evoluzione umana – spiega padre Cecchin all’interno del tutorial – raggiunge il suo massimo proprio nella figura di Maria; sia la Chiesa d’Oriente che figure come san Bernardino da Siena ci dicono come tutta la Scrittura fosse finalizzata per Maria, perché Maria è il luogo dell’incarnazione, è l’umanità arrivata capace di accogliere il Dio che si fa uomo e che viene a diventare nostro fratello”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani, promossa, in sinergia con l’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. A breve in collaborazione con “Umbria radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, sui temi dei tutorial.