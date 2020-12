Disabilità: Tricarico, la Fondazione Don Gnocchi presenta il progetto “Oltre i margini in Basilicata”

Verrà presentato oggi mercoledì 16 dicembre, con un evento online, il progetto “Oltre i margini in Basilicata” della Fondazione Don Gnocchi. Si tratta, spiega una nota, di “un progetto di teleriabilitazione, realizzato grazie ad un finanziamento del Fondo di beneficienza di Intesa San Paolo e promosso dal Polo specialistico riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi di Tricarico, rivolto a bambini affetti da disabilità della sfera cognitiva e neuromotoria e alle loro famiglie in forma di sostegno psicologico”.

Oggi, a partire dalle 16, alla diretta da Tricarico, in uno spazio messo a disposizione dalla Caritas diocesana, interverranno il direttore dell’Area territoriale Centro-sud della Fondazione Don Gnocchi, Gianpaolo Pierini, Laura Iuvone, medico neuropsichiatra dei Centri Don Gnocchi di Roma, il vescovo di Tricarico, mons. Giovanni Intini, e il sindaco, Vincenzo Carbone. Coordinerà i lavori Fabio De Santis, responsabile di struttura del Polo specialistico riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi di Tricarico.