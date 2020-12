Formazione: Università europea Roma, un ciclo di seminari per “cambiare l’idea di leadership”

All’Università europea di Roma è iniziato un ciclo di seminari che punta a “cambiare l’idea di leadership e a darle un significato diverso, più umano”. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di Formazione integrale ed è tenuta dai professori Valeria Fazio, Claudio Imperatori e Luigia Palmiero. Il ciclo di seminari si basa sul concetto di leadership come “azione positiva al servizio degli altri”. “Il leader, in questo senso – ha spiegato il rettore dell’Uer, padre Pedro Barrajón, introducendo il primo seminario del ciclo – è una persona che esercita un’influenza concreta per la società e per il bene comune. Non è un dirigente astratto ed arrivista, che pensa solo ai propri interessi e vive in modo frenetico fuori dal mondo”. Il ruolo di leader, in particolare, quindi, “si manifesta in uno stile di vita, una passione per l’essere umano, un modo per lavorare in squadra e cercare di imprimere un’impronta costruttiva al mondo che ci circonda”. La leadership di azione positiva porta, infatti, per sua natura “ad un’azione di fermento a diversi livelli della società, dall’ambito familiare a quello professionale, sportivo, socioeconomico e politico, che conduce a un concreto miglioramento a favore dell’intera comunità”, ha concluso Barrjòn.