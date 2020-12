Natale 2020: mons. Jeanbart (Aleppo), “viene a ricordarci che non siamo soli, anche se toccati da pandemia e guerra”

“Anche se toccati da guerra e pandemia che rattristano tantissime famiglie messe a dura prova il Natale viene a ricordarci che non siamo soli. Il Signore ha promesso che non ci lascerà orfani e poveri”: ruota intorno a questo pensiero il messaggio di Natale di mons. Jean-Clement Jeanbart, arcivescovo greco cattolico di Aleppo. La guerra, la pandemia hanno provocato una crisi sociale, economica che minaccia le nostre famiglie dalle fondamenta e gli stessi bambini che nascono. L’arcivescovo melkita ricorda che questo Natale coincide con il suo 25mo anniversario di servizio pastorale ad Aleppo e di questo “rende grazie a Dio”. È questo il momento che “il cristiano si scuota di dosso il torpore della sua fede e si alzi per orientarsi verso di Lui come fecero i pastori umili e pieni di gioia, e come i Re Magi. Eleviamo a Cristo un canto di gloria, e raccomandiamo i nostri piccoli alla protezione della Sacra Famiglia”.