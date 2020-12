Nigeria: Anambra, uomini armati rapiscono sacerdote cattolico

Un prete cattolico è stato rapito da quattro uomini armati mentre si recava nello stato di Anambra ai funerali del padre. Don Valentine Oluchukwu Ezeagu, della congregazione dei Sons of Mary Mother of Mercy, riferisce Fides, era in viaggio per il suo villaggio, Igboukwu, nella zona del governo locale di Aguata, nello stato di Anambra, quando alcuni uomini armati sono usciti dalla boscaglia, hanno bloccato l’auto del sacerdote e lo hanno costretto a salire sul retro della vettura e sono partiti a tutta velocità. Il rapimento è avvenuto il 15 dicembre, ha annunciato in una dichiarazione l’Ufficio del Segretario generale della Congregazione. La Casa generalizia chiede preghiere per il suo “rilascio immediato” in modo che possa partecipare ai funerali del padre previsti per domani. I rapimenti di sacerdoti, religiosi e religiose sono da anni una triste realtà in Nigeria. A fine novembre era stato rapito p. Matthew Dajo, poi liberato il 2 dicembre.