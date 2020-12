Parlamento Ue. Premio Sacharov. Tsikhanouskaya, “senza bielorussi liberi, neppure l’Europa è libera”

(Photo SIR/European Parliament)

“Noi qui, come il mondo intero, siamo pienamente consapevoli di quanto stia accadendo nel vostro Paese. Vediamo il vostro coraggio. Il coraggio delle donne. Vediamo la sofferenza. Vediamo abusi indicibili. Vediamo la violenza. Vediamo la vostra aspirazione e determinazione a vivere in un Paese democratico in libertà. Vi sosteniamo nella vostra lotta”. Lo ha affermato oggi il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, consegnando il premio Sacharov per la libertà di pensiero a Sviatlana Tsikhanouskaya e Veranika Tsapkala, in rappresentanza dell’opposizione democratica bielorussa.

Nel ricevere il premio, la principale candidata dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya ha detto: “Ogni singolo cittadino bielorusso che prende parte alla protesta pacifica contro la violenza e l’illegalità è un eroe e un’eroina. Ognuno di loro è un esempio di coraggio, compassione e dignità”. “I bielorussi scendono in strada ogni settimana dalle elezioni del 9 agosto. Marciano per il proprio futuro e per il futuro di chi non può essere lì. Marciano per la libertà e la dignità dei bielorussi, degli europei, per la vostra e la nostra. Senza bielorussi liberi, neppure l’Europa è completamente libera. Ho un unico desiderio per quest’anno. Voglio che tutti i bielorussi che ora sono in prigione o sono stati costretti a vivere in esilio ritornino a casa”.