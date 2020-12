Giovani: duetti di Natale online sul portale Timelessgifts.org il 20 dicembre grazie al gemellaggio Chicago-Milano

Canzoni sotto l’albero di Natale, anche in tempo di pandemia. La Timeless Gifts Youth Program for the Performing Arts, organizzazione statunitense giovanile del South Side di Chicago, si esibirà online sul portale Timelessgifts.org il prossimo 20 dicembre (tra le 12 e le 22) per regalare gioiose emozioni musicali nonostante il blocco alle esibizioni in presenza in tempo di pandemia. Il gruppo musicale ha un legame speciale con la città di Milano: il primo tour nel capoluogo lombardo è stato nel 2019 grazie all’intesa tra il direttore esecutivo Joan Collaso, vocalist internazionale vincitrice di un Emmy Award, e il co-presidente del Comitato Chicago-Milano Sister Cities, Francesca Parvizyar. Per il 2020 era previsto un secondo tour in Europa e in Italia in particolare, con cinque tappe in occasione sempre del Natale. La pandemia ha purtroppo impedito la realizzazione del progetto, ma la Rete sta dando slancio all’operazione. Timeless Gifts, infatti, tramite Joan Collaso, intende far giungere il proprio incoraggiamento a tutti i giovani. “Siamo felici – ha dichiarato nella nota stampa – di poter presentare il nostro undicesimo concerto annuale, con docenti, studenti e il nostro amato Timeless Gifts Vocal Ensemble! La nostra musica è permeata di idee tradizionali e contemporanee”.

La sostenitrice del gemellaggio culturale Chicago-Milano, Francesca Parvizyar, ha inoltre aggiunto: “È un onore poter collaborare alla realizzazione di questo evento teso ad abbattere ogni tipo di distanza. Ringrazio per questo la Città di Milano che, nel concerto del 2019, ha voluto esprimere tutto il proprio apprezzamento per questi talenti e sostenere questa amicizia, nata ormai da tempo con il South Side di Chicago, quartiere particolarmente difficile e stratificato. Ma questa è la testimonianza che l’arte abbatte ogni tipo di barriera e qualsiasi distanza, sociale e chilometrica”.