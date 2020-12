Diocesi: Acireale, oggi si inaugura ConLab alla presenza del vescovo Raspanti

Oggi, alle ore 10, si terrà l’inaugurazione, nei locali di via Sclafani 40, ad Acireale, dell’attività di ConLab Acireale, per i 5 team selezionati a seguito della II Call for Ideas, lanciata lo scorso settembre dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Fondazione Città del Fanciullo Acireale, diocesi di Acireale e Credito Siciliano–Rete commerciale Creval. Saranno presenti mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, ed i giovani che intraprenderanno il percorso.

ConLab Acireale è uno spazio di coworking dedicato esclusivamente ad attività auto-imprenditoriali. È un laboratorio di creatività dove i giovani membri dei team, con le loro idee e competenze, possono incontrarsi, collaborare e sviluppare attivamente i propri progetti, usufruendo delle attività e servizi proposti dal Conlab.