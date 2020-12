Natale 2020: Snpg (Cei), “riconoscenza profonda per ogni gesto di impegno e attenzione in favore dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani”

Un messaggio per esprimere “riconoscenza profonda per ogni vostro gesto di impegno e attenzione pastorale capace di mostrare tutta la passione della Chiesa in favore dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani”: a indirizzarlo per Natale è il team del Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg) della Cei, guidato da don Michele Falabretti. Rivolto a giovani, operatori pastorali e educatori il messaggio, diffuso oggi, ricorda: “In questo anno molti di noi hanno fatto i conti con le proprie fragilità, con le proprie paure. Ci siamo ritrovati in un tempo sospeso che ha fatto emergere le fatiche ma anche l’attenzione e la cura verso gli altri. Bellezza e fragilità vanno spesso a braccetto ma negli ultimi mesi il contrasto è risultato più vivido”. “Al termine di questo anno, ma non ancora di questo tempo così particolare – scrive il Snpg -, desideriamo esprimere una riconoscenza profonda per ogni vostro gesto di impegno e attenzione pastorale capace di mostrare tutta la passione della Chiesa in favore dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani”.