Papa Francesco: udienza, “restrizioni e disagi” ci aiutino a “vivere il Natale uscendo dal consumismo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vorrei esortare tutti ad affrettare il passo verso il Natale, quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo”. È il saluto del Papa ai fedeli di lingua italiani collegati in streaming per seguire l’udienza, trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca privata del Palazzo apostolico. “Quest’anno ci attendono restrizioni e disagi”, ha detto Francesco riferendosi all’emergenza sanitaria in corso: “Ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi!”. “Ci aiuti questa difficoltà a purificare un po’ il nostro modo di vivere il Natale, uscendo dal consumismo”, l’auspicio a braccio del Santo Padre: “Che sia più religioso, più autentico, più vero”.