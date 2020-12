Demografia: Natili Micheli (Cif), “sulle spalle di quali giovani graverà la solvenza del debito pubblico?”

“Gli ultimi dati del censimento permanente della popolazione diffusi dall’Istat relativamente all’anno 2019, evidenziano che nel nostro Paese nasce un bambino ogni 5 anziani. E, se consideriamo che nel 1951 il rapporto era meno di 1 e colleghiamo questo dato alla crescita esponenziale del debito pubblico, ci chiediamo sulle spalle di quali giovani graverà la solvenza dello stesso?”. Lo afferma Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile, commentando i dati raccolti dai Censimenti permanenti che l’Istat ha condotto nel 2018 e 2019.

“Anche il prestito europeo al nostro Paese per l’attuazione di progetti afferenti la Next Generation Eu, che hanno un’incubazione più lunga di quella di una mamma-elefante, graverà sulla eredità di chi non ci sarà più?”, domanda Natili Micheli.